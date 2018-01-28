放寒假做公益 新光高中9成學生響應

新光高中董事長劉昌明（左）、校長張簡溪俊（右1）邀請世界巧克力冠軍李建生（右2）親手做甜點義賣。（記者洪臣宏攝）

2018-01-28 15:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區新光高中今天舉辦「寒冬送暖，溫馨傳情」關懷社區活動，義剪、寵物義診大排長龍，雖然放寒假，約9成學生做公益不落人後返校參加。校長張簡溪俊表示，義賣所得將全數捐給社福團體。

新光高中與大寮區公所等單位，在學校操場舉辦寒冬送暖活動，各科師生以在校所學提供服務，立委許智傑、市議員黃天煌、大寮區長施維明等人到場共襄盛舉。

音樂班學生樂器演奏、歌唱、口技、舞蹈等迎賓，操場擺設20多個攤位，高雄市農會芭樂、保久乳，大寮區農會紅豆、稻米，中西醫健診、曼都美髮義剪、寵物健檢、國防部人才招募中心、新光高中軍警特攻班紅外線槍射擊、棒球、籃球投球趣等體驗活動，熱鬧滾滾。

張簡溪俊特地邀請曾是他的學生、世界冠軍李建生製作巧克力義賣，李建生說，向來積極參與學校公益，「每一塊巧克力都是親手做的」，畫糖叔叔謝永清的「寒冬送暖」麥芽糖吸睛，新光高中餐飲科、蓮潭國際會館董事長應秀鳳提供秒殺麵包等美食饗宴，現場發送春聯。

1年級學生陳家蘋說，薛珮妤說，這是第1次投入公益活動，相當有意義，而且可以返校和老師、同學玩在一起，增進感情。林冠丞、楊雅婷說，平常沒機會從事公益，感謝學校帶領入門。

新光高中董事長劉昌明表示，開放學生自由參加，仍有9成學生返校，顯見年輕人有服務熱情。