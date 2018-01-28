竹市經國綠園道5處路口 更新小綠人指示燈

新竹市政府交通處在經國綠園道五個路口設置行人通行的號誌燈，讓行人行走更安全。（記者洪美秀攝）

2018-01-28 14:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處在新竹綠園道沿線的民權路、民生路及光華街等路鋪設綠色斑馬線，但因小綠人的綠燈號誌與綠色斑馬線的距離較遠，有民眾反映行走斑馬線時，根本看不到小綠人的行人行走號誌燈，交通處最近已在這幾個路口設置40面小綠人燈號，讓行人行走更安全。

市府交通處長倪茂榮說，竹市路網的號誌運作複雜，民眾穿越路口常遇到車子還在行進的經驗，常造成安全疑慮，交通處在新完工的新竹綠園道等5處紅綠燈路口，設置雙向40面小綠人指示燈，提供行人行走時的安全性，讓市民走在綠色斑馬線時，視線能看到行人號誌燈，也能掌握綠燈秒數、安全通過。

新竹市林先生說，上班每天要步行穿梭新竹綠園道，之前的行人號誌燈根本不清楚，有時太高，有的在斑馬線後方，常不知何時能過馬路，如今在綠色斑馬線的視線位置有行人行走的綠色指示燈號，可以安心行走斑馬線了。

交通處表示，配合新竹綠園道啟用，為維護用路人安全，已在沿線5個路口重新調整行人號誌燈位置，並全數更新小綠人指示燈，加強引導行人通過路口的明確性，提升道路安全，提醒民眾穿越路口時，依循行人號誌燈指示行進，車輛也遵守交通規則，禮讓行人，維護用路者的道路安全。