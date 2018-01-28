減輕租屋族負擔 中市府啟動包租代管試辦計畫

2018-01-28 14:15

〔記者張菁雅／台中報導〕為了減輕租屋族負擔，台中市政府已與2家專業不動產經營管理廠商簽約，即日起啟動包租代管試辦計畫，執行包租包管800戶、代租代管800戶，並提供租金優惠，成為租屋族在申請租金補貼與社會住宅以外，另一個租賃住宅的管道。

市府住宅發展工程處表示，市府除推動「8年1萬戶」社會住宅，也向中央爭取3億6419萬餘元補助經費，辦理包租代管試辦計畫，利用民間空餘屋，作為社會住宅多元供給方式。市府已與信基不動產有限公司、大晟資產管理顧問有限公司簽約，並核定標準化作業流程，訂定今年執行包租包管800戶、代租代管800戶的目標。

包租包管是由市府委託的業者，包租民間住宅3年，再將住宅轉租；代租代管則是由市府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合。為減輕民眾的負擔，兩方案皆針對不同弱勢身分的民眾提供市價租金5折或7折不等的優惠，一般戶也有市價租金8折（包租包管方案）或9折（代租代管方案）的優惠。

另為提高房東加入此方案的意願，兩方案皆提供每處住宅每年最高1萬元的修繕獎勵金，以及比照自用住宅的優惠房屋稅、自用住宅用地的優惠地價稅率；此外，包租包管方案更有每處每年最高3500元的地震險、火災險與居家安全保險補助

住宅處表示，這兩項方案租期至少1年，房客身分不限弱勢族群，一般人也可申請，但家庭年收入高於申請最新年度台中市家庭年所得百分之50分位點（106年為106萬9492元），以及每人每年平均收入申請最新年度台中市最低生活費標準的3.5倍者（106年為4萬5794元）不符合申請資格。