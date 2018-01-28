自來水管連環爆 中市福上巷汰舊換新鐵管

2018-01-28 14:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕西屯區福上巷去年數度發生自來水爆管，市議員陳淑華要求儘速汰換老舊水管，水公司四區處允諾分兩階段施工，第一階段河南路到「公園51用地」，預定月底完成。四區處說，汰舊換新30公分鐵管，提升供水穩定度、降低漏水率。

陳淑華說，福上巷從水湳經貿園區「公園51用地」到西屯路二段，貫穿逢甲夜市，發展非常早，但自來水管老舊常爆管，無預警停水、封路搶修，讓居民非常不滿。她要求汰換老舊水管，四區處答應分兩階段施工，並在第一時間就撥出八百萬元預算。

自來水公司四區處處長蕭淑貞說，福上巷自來水管線汰換工程，第一階段約500公尺，原為管徑20公分的塑膠管汰換成30公分的鐵管，提升供水穩定度，同時降低漏水率。工程依市府管線施工規定，管底上方40~60公分處設警示帶，並以灌漿包覆，工程從1月8日進場施工，1月底即可完成。

陳淑華今天上午與逢福里里長張文平等地方人士前往施工現場視察時表示，第二階段從河南路到西屯路二段的福上巷自來水管汰換工程，已經爭取到1400萬元預算，預計今年中施作，希望加快作業及程序，讓民眾有穩定的用水。

逢福里里長張文平對自來水公司重視汰換老舊管線表示感謝，同時肯定自來水公司的效率。另外，也請陳淑華協調市府建設局，希望能趕在農曆年前完成路面封層修復。