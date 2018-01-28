首日免費遊園 南投沙雕開幕人潮爆滿

「2018星光閃耀黃金沙城沙雕展」，今在南投國際沙雕藝術文化園區開幕，擠滿排隊入園人潮。（記者謝介裕攝）

2018-01-28 14:05

〔記者謝介裕／南投報導〕2018星光閃耀黃金沙城沙雕展，今日在南投國際沙雕藝術文化園區熱鬧開幕，縣府送給民眾第1個大禮便是「首日免費遊園」，吸引大批遊賞人潮，將園區擠得水洩不通，不但為即將到的南投燈會活動暖身，也達到行銷南投人文、產業、觀光的目的。

因應2018狗年到來，今年沙雕展以「十全（犬）十美─為主題，走進園區，迎面而來的是縣長林明溱沙雕肖像駕駛名為「南投號」的小火車，周邊除了茶園風光以外，還有日月潭水庫有無缺水的重要指標「九蛙疊像」、清境綿羊、玉山主峰等縣內重要景點，甚至連美國自由女神像、埃及人面獅身也都成為創作題材。

南投縣長林明溱、文化局長林榮森等人表示，此次沙雕展區分南投之光、入口意象、看見南投、藝傳永世、飛躍世界、環保救浩劫、重新演化、希望夢想、沙雕競賽與創意DIY等9大區塊，除了台灣以外，還有日本、韓國、加拿大、中國等沙雕好手，前來共襄盛舉一起創作，而且首度加上夜間燈光效果，保證讓參觀民眾眼睛為之一亮。

此次沙雕展為全年常態性活動，平時營業時間從上午9時至下午5時，每週一休園；2月10日至3月4日配合南投燈會活動，營業時間則從上午9時至夜間10時，全票50元、優待票30元，對象則是南投縣民與外縣市國小以下的兒童。

「2018星光閃耀黃金沙城沙雕展」，今在南投國際沙雕藝術文化園區登場，「南投號」小火車上有縣長林明溱肖像，象徵帶領縣民打拚之意。（記者謝介裕攝）

「2018星光閃耀黃金沙城沙雕展」，今在南投國際沙雕藝術文化園區開幕，自由女神像、人面獅身等作品，展現國際觀。（記者謝介裕攝）

「2018星光閃耀黃金沙城沙雕展」，今在南投國際沙雕藝術文化園區開幕，清境綿羊（左）、玉山主峰（右）也成為創作題材。（記者謝介裕攝）