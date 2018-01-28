要打要快！彰縣公費流感疫苗就剩這些

2018-01-28 13:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕進入寒假出國旅遊旺季，國內又正值流感高峰期，美日等國爆發嚴重疫情，衛生福利部疾病管制署呼籲民眾出國前完成接種流感疫苗，提高基礎保護力，彰化縣公費流感疫苗已剩不到7000劑，縣衛生局提醒符合接種的民眾儘快接種，疫苗用罄想要再接種就得自掏腰包了。

到目前為止，彰化縣流感重症患者6人，年齡均超過70歲，其中，5人未打流感疫苗，衛生局長葉彥伯表示，全縣疫苗接種，65歲以上老人接種率54.6%，國小至高中職學生74.3%，今年採購疫苗已打超過35萬3000劑，剩不到7000劑，請尚未施打者把握機會接種。

這波流感疫情，A、B型病毒齊發，又以B型最為活躍， 儘管今年流感疫苗僅對抗到A型病毒，與社區流行病毒株B型病毒的吻合度，不若往年來得高，但因為不少民眾同時感染A、B型病毒，所以，為了提高免疫力對抗流感病毒，施打疫苗仍有其必要性。

因接種疫苗後至少約需2週至1個月的時間才能產生免疫力，縣衛生局依目前疫苗使用率估計，自去年10月開放接種至今，本週內縣內鄉鎮市將陸續出現疫苗用罄情形，符合公費接種民眾，儘速攜帶身分證及健保IC卡，就近在轄區衛生所或疫苗接種合約醫療院所完成接種，以免向隅。