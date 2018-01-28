為社會增包容少歧視 宜大講師自費出書「位子」

2018-01-28 13:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「茫茫人海中我們的位子在哪裡，我們的心又把位子留給誰？」國立宜蘭大學英文兼任講師于宥均自費出版「位子」，寫下2個女孩、升學壓力下的徬徨青春的故事，並從中看到80年代宜蘭的樣貌，于宥均說，希望寫出好看的故事、像好茶留下餘韻，讓人反思，看完後不再以標籤識人。

于宥均2006年出版了第一本長篇小說「紅塵寺」，時隔10年，去年底再度出版人生第2本小說，她說，「位子」全書以女主角美玉為主視角，書寫身為一個「人」，如何在世間安身立命、自我定位，小說裡將看到，考試分數低落的美玉，如何面對升學與人生路口，成績慘況一再令她挨罰受辱，她該如何調適與自處？甚至當她發現，內心的位子只為同性好友而留時，周圍的眼光與自我的懷疑，又將讓她做出何種選擇？

「我們每一個人在人世間都在找位子。」書名取為「位子」，于宥均想帶讀者思考自己人生的定位，她指出，生而為人，終其一生尋找立足人間的位子，以及內心位子所屬的那個人，可最終所到的位子，必然是自己渴求的嗎？內心的那個人，又是否早與自己天各一方？我們人生中是否想過要換位子，又或者只是被推了一把就坐下了。

于宥均說，最希望這本書可以帶給讀者的反思，是更多的理解和包容，台灣社會現在有太多標籤，希望大家相處互動時可以看到人的內心和靈魂，不要因為外在標籤互相傷害，現在社會上對同性戀的偏見，甚至歧視，就是因為認識一個人時只看標籤。

第一部曲才剛出版完成，于宥均馬不停蹄繼續創作，她說，整體是三部曲的概念，第一部曲寫的是80年代的宜蘭，二部曲則是90年代的台北、台中大都會，第三部曲則會串連到現在，把我們和中國的關係放在一起討論，軍人、老兵、國軍等等，再對應回宜蘭的綠田逐漸消失的變化。