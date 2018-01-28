迎春節冬山鄉燈飾添年味 拍照打卡還能換禮物

冬山鄉公所今年推出春節燈飾布景，主燈由冬瓜寶寶及來福狗擔綱。（記者張議晨翻攝）

2018-01-28 12:41

〔記者張議晨／宜蘭報導〕迎新年，宜蘭縣政府在各重要路口裝設燈飾迎賓，入夜後燈景璀璨動人；冬山鄉公所今年也推出街景燈飾，從冬山火車站、冬山老街到鄉公所前廣場，有「冬瓜寶寶」主燈，也有傳統小燈籠，入夜後點燈，添了不少浪漫氣氛。

距離春節僅剩不到1個月，宜蘭縣府今年斥資700多萬經費，在縣內主要路口、縣政中心、縣議會，從北到南等人潮較多的地方擺放燈飾，入夜後燈飾璀璨發光，令不少遊客驚豔。

冬山鄉公所上週起，則陸續在冬山老街、冬山火車站及鄉政廣場前加掛燈飾，整條街則懸掛大紅燈籠，夜晚點燈後，讓冬山鄉宛若不夜城。

鄉公所指出，去年「歡樂宜蘭年」在冬山鄉舉辦，春節期間吸引數萬人次造訪，今年主辦地點雖移師中興文創園區，但為延續去年氣氛，仍選擇在年節間懸掛燈飾，吸引遊客。

明年適逢狗年，冬山鄉的燈飾主燈由吉祥物「冬瓜寶寶」與「來福狗」擔綱，陪伴民眾度過新年。

鄉公所說，春節燈飾預計2月1日舉辦點燈儀式，一路亮到3月4日止；另外，即日起至與主燈拍照打卡，並標記5位朋友，來公所2樓觀光產業發展所，秀出美美照片就能換取精美小禮物一份。