高139.5公分 廣惠宮提供超大筊杯打卡

佳冬鄉廣惠宮製製的超大筊杯今天送到，地方村民熱鬧相迎（記者葉永騫攝）

2018-01-28 12:25

〔記者葉永騫／佳冬報導〕佳冬鄉廣惠宮特別訂製的超大筊杯今天上午送抵廟內放置，開始提供信徒參觀打卡，農曆春節則舉辦擲筊比賽、送大獎及發財金，打卡還送吊飾。

佳冬鄉廣惠宮三山國王廟是當地的信仰中心，為了讓農曆春節增添喜氣，廟方特別訂製了一個超大筊杯做為拍照打卡的地點，今天從苗栗縣遠送300公里到屏東縣來，受到廟方及當地民眾鳴炮相迎，相當熱烈。

負責製作大筊杯的勤新保利龍公司老板廖鎮明說，這種大筊杯因為製作麻煩，大部分的廠商都不願意承接，他原來也不想做，但冥冥之中受到神明指示，所以才不惜成本接下這個任務，大筊杯長139.5、寬70、高35公分，快到一個人的高度，使用阻燃材料的高密度保麗龍製作，相當費工。

廣惠宮主委吳清山表示，大筊杯將供奉在廟內供信徒觀看打卡，今年農曆除夕、春節廟方也舉辦擲筊比賽，最高獎金1萬2千元，擲得3次聖筊送發財金、參加擲筊者繳交1百元送環保杯，大年初一打卡還加送小吊飾。

好大的筊杯，家長帶著小朋友趕快來拍照（記者葉永騫攝）