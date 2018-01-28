警官書法家揮毫 盼義賣捐助中風同仁

頭份警分局勤務指揮中心主任林明宏寫得一手好字，局內同仁爭相「下訂單」索要春聯。（記者鄭名翔攝）

2018-01-28 12:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕警界臥虎藏龍！苗栗縣頭份警分局勤務指揮中心主任林明宏，昔為刑事局破案高手，現坐鎮於忙碌的勤指中心，但同時也是深藏不露的書法大家，每逢春節前便利用辦公閒暇之餘，揮毫書寫春聯，除了分送給同仁增添喜氣，也是警方春安宣導時最搶手的宣導品，而今年林明宏有個更大心願，那就是將義賣春聯，將所得捐助給中風病倒的同仁。

穿著整齊襯衫，戴上防污袖套，林明宏坐在辦公桌前聚精會神地一筆一畫寫下祝福，他說，曾在小學時短暫學過一陣子書法，但後來就擱下來好長一段時間，後來在公務之餘又再接觸書法，靠著自學臨摹苦練十幾年，已成為習慣，除了春聯外，也寫心經，分局內同仁都知道他寫了一手好字，每到農曆年前，索要春聯的「訂單」源源不絕，讓林明宏也笑說「加班趕工也快忙不過來了。」

林明宏表示，警察的工作高壓又繁瑣，尤其在勤指中心常需要面對各種突發狀況，必須要有冷靜的頭腦才能一一克服。而寫書法除了練字更重練心，心定了頭腦自然就清晰，有助他面對工作上的各種挑戰。而他的墨寶也成為警方春安宣導的最佳宣導品，每年總吸引民眾大排長龍索取。

而今年林明宏寫春聯時多了一個願望，因為勤指中心的黃姓警員從去年2月中風至今未能康復，膝下還有3個年幼子女，龐大的醫療及生活費壓得黃妻喘不過氣，林明宏今年特別多寫幾幅春聯，希望藉由義賣將所得捐助給中風同仁，幫助他們全家能安心過個好年，也期盼匯集眾人的喜氣，讓同仁能早日康復。