保育動物入菜挨批 「彩蝶宴」客人控吃到整張餐巾紙！

2018-01-28 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕北市知名餐廳「彩蝶宴」，日前傳出將保育類動物入菜，引起公憤，原本已預定尾牙宴的衛福部，也急忙取消。不料，一名唐姓女網友在臉書社團「爆料公社」指控，自己在該餐廳吃到「餐巾紙」！

唐女表示，「本月24號7點去用餐，其中一道菜，誤為白菜，入口咬不動，吐出來發現好大張餐巾紙」，忍不住大罵「超惡（噁）」，向服務人員反映，對方僅用「招待招牌點心打發」。

唐女感嘆，「雖然我用招待券，也是之前花錢才有的券」，質疑店家處理「食安問題」態度不佳、沒誠意，感覺「糟透了」。

《ETtoday新聞雲》報導，唐女透露，招待券是姐夫給的，因使用期限快到了，便約友人前往「彩蝶宴」兌換套餐。當天餐點送上桌後，夾了一塊白菜入口，沒想到卻「咬不斷」，吐出來端詳發現，其上頭竟有「鋸齒狀的邊緣」，她才恍然大悟那是「一張餐巾紙」。

報導指出，唐女指出，向服務人員反映後，由經理出面處理，對方不僅「沒有半句道歉」，反倒急著想端走盤子，要去廚房了解狀況，唐女回應，「我已經拍照了」，經理也僅說要招待一份甜點，仍舊不致歉，疑似想迴避了事，讓她覺得很生氣。

報導提到，唐女提到，「衛生紙跟菜色沒有色差，都不知道怎麼用的，還是之前擦了什麼」，越想越不對勁，胃口全無，便直接走人，經理看到也僅稱，「你們要走囉？」讓她氣得回嘴，「如果是你還吃得下去嗎？」

報導引述，唐女說，餐廳主管事後有致電道歉，並提出拜訪要求，但被她婉拒。「彩蝶宴」廖姓總經理則回，已在了解細節中，不過「公司都有SOP流程，當下服務生有按照規定處理」，承諾未來會「盡可能處理」，並檢討員工。