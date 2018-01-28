午後轉雨入夜氣溫驟降 吳德榮：迎逾一週的極寒天氣

週一至週四（29至1日），中部以北及東北部低溫將下探11、12度，其他地區也只有13、14度，民眾將感受到極為濕冷。（資料照）

2018-01-28 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕把握今（28日）舒適好天氣，今上半天天氣微涼、舒適，下午將有一道鋒面在台灣附近形成，各地降雨機率提高，入夜後鋒面南下，降雨明顯、氣溫劇降，明（29日）起兩波冷空氣接踵南下，台灣將迎逾一週的極寒天氣。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今下午鋒面在台灣附近形成，中部以北及東北部地區轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨；晚起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，週一至週四（1月29至2月1日），中部以北及東北部低溫將下探11、12度，其他地區也只有13、14度，由於降雨範圍較大，民眾將感受到極為濕冷。

週四（2月1日）第二股冷空氣接踵南下，比第一股更強、更冷，週五至下週二（2月2至2月6日）氣溫會再降得更低，沿海空曠地區最低溫恐遠低於10度以下，但由於預測時間較長，模式還會再調整，確切會降至幾度還有待觀察。

在水氣及氣溫配合的情況之下，明起3000公尺以上高山皆有機會出現降雪，第二波更強冷空氣南下，天氣也未轉乾，2000公尺左右的高山也有飄雪機率。