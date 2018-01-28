台大校友：我連署是挺大學自治 不是挺管中閔

這名台大校友表示，這個邀請連署的內容，明確表達不是要挺當選人管中閔，他才決定參加連署。（資料照）

2018-01-28 08:45

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議，一名台大校友向本報投訴，他表示，他力挺大學自治而參與「抗議政治力介入台大，堅守大學自治」的連署，是希望台大自治去釐清校長遴選爭議，但發展迄今，反而被誤導成是連署力挺管中閔2月1日上任，他希望外界能知道參與連署的人未必是挺管，也希望台大校方能重新檢視校長遴選的過程是否對其他候選人有不公平的情況。

這名校友出示自己收到的連署邀請通知證明，他表示，自己接到「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署邀請，開宗名義是寫「我們可以喜歡或討厭這個當選人，可以喜歡或討厭某些遴選委員，但我們該不該捍衛台大大學自治這個價值？」

他表示，這個邀請連署的內容，明確表達不是要挺當選人管中閔，他才決定參加連署，大學自治不應該受到外力干擾，所以政治力不應介入到台大校長遴選，但也不代表管中閔在遴選過程中未公開揭露擔任台灣大獨董，遴選委員蔡明興是台灣大副董，這中間涉及未利益迴避的問題，就可以雲淡風輕被大學自治給掩蓋住，連署爭取大學自治的目的，是要求台大必須自律和自清。

這名校友強調，細看連署的內容，完全沒有提到管中閔3個字，也沒有提到2月1日上任這件事，網路版的連署內容也一樣沒有管中閔及2月1日上任這些內容，他希望連署主其事者不要誤導，不要讓外界誤會參與連署的2千多人是要力挺管中閔在2月1日上任，更呼籲台大校內應公開檢視整個校長遴選過程中的問題。

他所收到的連署內容如下：

我們可以喜歡或討厭這個當選人，可以喜歡或討厭某些遴選委員，但我們該不該捍衛台大大學自治這個價值？

以下有個連署案，你如覺得有理，email 給個支持。

如覺無理，大可一笑置之不予理會。

謝謝！

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「抗議政治力介入臺大，堅守大學自主」連署書

自2018年1月5日臺大依法遴選出新校長以來，監察委員、立法委員及媒體等，即不斷以政治力介入干擾。臺大向以自由學風自許，並以民主理念治校，絕不受外力干擾。近日各式汙衊臺大自治之言論與行動，有違大學自治精神。臺大人在此鄭重聲明大學自治是臺大堅守的核心價值，不容玷污。我們要求教育部尊重大學自治，我們要求黨政高層的黑手不得介入大學校長選舉，我們請立法院遵守法律，尊重大學自治的精神。

我們「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」。