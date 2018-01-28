掛看板獲網友唯一支持... 「文文」價碼曝光了！

汽車旅館外牆懸掛不少選舉廣告，「文文」就在中間。（資料照）

2018-01-28 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕桃園酒店經理「范文文」在議員候選人旁豎立各人廣告，引發網友暴動，許多人高喊「唯一支持文文」，最近還有網友私訊詢問文文消費價碼，結果再度引爆網友熱議。

有網友在《爆廢公社》po出私訊文文的擷圖，該網友詢問「文文姐，消費怎麼算？」文文回覆，「簡易消費計算，一人2小時、8200元；二人2小時、1萬1900元；三人2小時、1萬5400元；4人2小時、2萬元；5人2小時、2萬5100元，7點前進番，招待蘇格登」，該網友隨後追問「妞呢？什麼檔次，有照片嗎？過程有攝護腺保養的醫療服務嗎？」文文僅回覆「沒」隨後就不讀不回。

網友看到價格都認為太貴，「桃園有這麼貴嗎？」、「包廂費1500、基本消費1200、經理檯1200、服務費800、小姐2小3500，酒水另計。這還是最小的包廂價位，頂多坐3個人。你們說要不要這麼貴...」，另外也有人認為「這價位的級數很高喔！」

也有網友對原po說，「這樣騷擾，不太好喔，人家是在工作賺錢，沒有很閒」、「文文應該被這種只問不花錢的人給煩死了，還問排毒，是想挖洞給人跳嗎？！」