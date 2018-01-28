01/28 各報重點新聞一覽

監察院最新調查報告，揭露募兵制有「招募兵源不易」、「養兵代價過高」等五大缺點。（取自國防部發言人臉書）

2018-01-28 06:52

自由時報

5大缺點 監委調查報告敲募兵警鐘

蔡政府承襲前朝政策推動「募兵制」，卻遭遇不少挑戰，監察院最新出爐的調查報告，揭露目前募兵制有五大缺點，包括「招募兵源不易」、「養兵代價過高」、「動員作戰能力降低」、「兵員素質堪慮」、「不易建立全民防衛國家責任觀念」等。

詳見5大缺點 監委調查報告敲募兵警鐘。

學測難度降 清交成政需64級分

今年大學學測昨天落幕，接著將展開申請入學作業，由於今年學測難度較去年低，預估頂大錄取的總級分比去年多二級分；升學輔導專家劉駿豪分析，台大醫、陽明醫預估最低錄取級分為滿級分75級分，其他醫、牙科估72級分；台大最低錄取估67級分；清大、交大、成大與政大估64級分；中山、中央等中字輩學校，最低錄取門檻估計61級分。

詳見學測難度降 清交成政需64級分。

香港民運領袖周庭 遭禁選

2014年香港爭取真普選「雨傘運動」中的知名青年領袖周庭，27日被香港選舉主管機關以其所屬政黨「香港眾志」主張「民主自決」，不可能擁護香港基本法為由，取消她立法會補選的參選資格。周庭痛批港府此舉是「活生生的人治」。香港眾志則強烈譴責選舉主管機關違反中立原則，指控這是「政治決定」，且「違憲與違反人權」，更是「中共對一整代人的清算」，要對雨傘運動後有志從政改變香港、推動民主的年輕人趕盡殺絕。

詳見香港民運領袖周庭 遭禁選。

蘋果日報

15歲貧女接客百人 女同學夥同淫媒男友 恫嚇「找到替代人選才能走」

渣男、損友！南投縣一名家境清寒的單親少女，前年15歲時為了分攤家計上網援交，她後來轉學到苗栗，同班鄧姓女同學和其彭姓男友得知後，竟引誘她賣淫，還恐嚇「要等我找到替代人，妳才可以走！」讓她無法脫身，短短3個月內少女透過彭媒介和自己安排，接客逾百人。警方在少女16歲生日前夕查獲，移送64名嫖客和彭男、鄧女，法官日前判彭男3年10個月，併科罰金10萬元，鄧女另案由少年法庭審理，64名嫖客將面對最重7年的徒刑。

史上第一人 台灣小鋼砲 澳網捧雙冠

被喻為「台灣小鋼砲」的17歲網球小將梁恩碩，雖然身高僅158公分，體重66公斤，但身材結實，昨在澳洲網球公開賽青少女單、雙打決賽都力克強敵，奪下雙料冠軍，成為台灣網壇史上第1人。「夜市囝仔」曾俊欣雖在青少男單屈居亞軍，但兩冠一亞成績仍創台灣史上最佳，也讓我國旗大方進入澳網中央球場，用實力證明人小還是可以志氣大！

聯合報

管中閔「暫緩聘任」風波 民進黨撤案了

民進黨與時代力量黨團日前在立法院協商總預算時，分別針對台大校長遴選提出「暫緩聘任」的主決議，不過，引發「政治干預大學自主」爭議後，民進黨團總召柯建銘昨天表示，民進黨已經撤回提案。

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

美國爆發近十年最嚴重流感疫情，日本醫療機構收治流感人數破一九九九年以來新高。衛福部疾管署提醒，近期北半球流感活動度持續增加，韓、中、港、歐流行B型流感；美、加主要流行A型流感H3N2；日本則以A型流感H1N1為主，建議民眾接種流感疫苗，旅遊期間做好預防措施。

中國時報

緩聘任管中閔案 民進黨理虧撤案

準台大校長管中閔適任與否爭議逐漸釐清，台大師生也發起連署，抗議政治力介入台大，堅守大學自主，民進黨團柯建銘證實，前天與國民黨團討論過後，已經決定撤回主決議，明天黨團大會將會向黨團成員報告。

台灣地方首長第一人！柯P31日登歐洲議會演說

台北市長柯文哲27日啟程前往歐洲4國參訪，此行最大重點是他31日將到位於比利時布魯塞爾的歐洲議會沙龍，發表包括「台灣價值」等內容的15分鐘演說，成為台灣史上首位登上歐盟議會演講的地方首長，已有30多位議員報名要聽演講，此舉也展現柯P攻取2020總統大位的企圖與高度。