冷氣團報到！今晚起又濕又冷 中部以北下探13度

今晚起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫將逐漸下降、轉寒冷，預測中部以北及東北部入夜以後低溫就會下探13、14度，提醒民眾預先做好防寒保暖準備。（資料照）

2018-01-28 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晨天氣仍相對溫暖，不過北部天氣轉變較早，整天偏涼，白天高溫約18度上下，其他各地則還是可達22、23度左右，高屏有25、26度上下；晚起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫將逐漸下降、轉寒冷，預測中部以北及東北部入夜以後低溫就會下探13、14度，提醒民眾預先做好防寒保暖準備。

中央氣象局預測，今天西半部及金門、馬祖要留意有局部霧或飄小雨的情況；白天起受到鋒面的影響，天氣將開始轉變，上半天中部以北地區就會轉為有陣雨的天氣，下半天以後其他各地降雨機率也提高，提醒大家外出攜帶雨具，中部以北地區也要留意較明顯雨勢。空氣品質部分，今天高屏為橘色提醒，中部、雲嘉南為普通；北部、竹苗、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為良好等級。

另外台灣東半部、北部及恆春半島沿海仍有長浪發生的機率，而下午起台灣附近東北風將再度增強，晚上之後台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，海面風浪大，海邊活動請特別注意安全。

本週起將接續兩波冷氣團影響，前半期偏濕冷的型態，後半期則可望稍轉乾，氣溫變化方面，下週一至下週二清晨受第一波強烈大陸冷氣團影響，天氣又濕又冷，冷空氣最強的時間將落在下週一深夜到下週二清晨間，中部以北及東北部低溫將下探11、12度。下週三晚上第二波強烈大陸冷氣團將南下，此波強度接近寒流等級，且影響時間長，下週四至下週六全台氣溫都偏低。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 18 16 ~ 22 18 ~ 25 17 ~ 23

今天白天起受到鋒面的影響，天氣將開始轉變，上半天中部以北地區就會轉為有陣雨的天氣，下半天以後其他各地降雨機率也提高，提醒大家外出攜帶雨具（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）