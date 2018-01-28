浦澤直樹席捲歐洲 安古蘭頒授特別獎肯定貢獻

2018-01-28 03:03

〔記者吳柏軒／法國安古蘭報導〕日本漫畫家浦澤直樹以《20世紀少年》、《怪物》等作品席捲全球，今年法國安古蘭國際漫畫節特地頒發特別獎，肯定其擁千萬粉絲、作品內容影響全球的特殊貢獻。

2018安古蘭國際漫畫節以「日本主義」為主，強調日本漫畫對世界的影響，特地舉辦手塚治虫、浦澤直樹、真島浩等作品手稿特展，大量原稿呈現大師筆觸，不少漫迷紛紛聞名而來，擠爆會場。

而安古蘭主辦單位在法國時間28日晚間7點將頒發最佳作品「金獸獎」等，而在開始頒獎前，大會邀請浦澤直樹上台，盛讚其作品在全球擁千萬名粉絲，這次更提供500多張個人手稿，讓大會辦特展，特地頒發「特別獎」肯定其在漫畫上的成就。

浦澤直樹上台接下特別獎盃，並表示，非常榮幸可以到安古蘭，是特別機會，感到人生永遠不知會發生什麼事，就如同自己此刻正在站台上般，而自己創作時都待在家中不知日夜，往往直到太陽下山才發現以工作很久，如今作品能受到世界各地的歡迎，一直心存感激，也心想「我做的事情沒有錯。」因此未來會一直努力畫下去。

58歲的浦澤直樹在1983年出道，多次拿下日本漫畫大獎，早期風格多勵志溫馨的青春成長漫畫，如講述柔道少女成長記《以柔克剛》，後來轉變人性深入探索，如《怪物》、《20世紀少年》等大作，不僅涉及歷史、心理、犯罪、科幻，甚至透露日本在二戰後的反戰省思等，深刻劇情引人入勝。