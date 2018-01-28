海研船勵進號未驗收就返台？ 國研院這樣說…

2018-01-28 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕由科技部國研院籌建的海洋研究船「勵進（LEGEND）」號日前返抵台南安平港，有知情人士認為，這次勵進號返台低調到不尋常，且尚未驗收就將船開回台灣，未來船若有缺失恐成一棘手問題。對此，國研院表示，是因擔心勵進號成為債權抵押品，所以將驗收地點改在台灣，與開船有關的都項目也都檢驗合格，只有一些小瑕疵，1月底前會再檢驗列出缺失。

《蘋果日報》報導，我國最大海洋研究船「海研五號」在3年多前沉沒，國研院為此打造勵進號取代，但新加坡承包商TMS去年爆發財務危機導致造船廠停工，一度傳出勵進號恐成為債權抵押品，國研院去年10月也對外坦承，勵進號進度落後至少2個月，並指未來在越南驗收一定會嚴格把關。

勵進號日前悄悄現身安平港，有知情人士指出，相較於33年前國科會官員等遠赴挪威風光接回海研一號，本次勵進號返台低調到不尋常，未依國際慣例安排風光迎新船儀式，也未驗收就將船開回台灣。還有另名知情人士指出，依我國航運法規要求，我國籍輪船上應有3分之2比例以上的我國籍船員，但這次顯然是沒有，質疑政府帶頭違法。他也質疑，勵進號尚未完成驗收就返台，未來船若有問題，越南造船廠擺爛或撒手不管，勵進號服役時間恐將遙遙無期。

國研院副院長吳光鐘對此表示，因擔心勵進號成為債權抵押品，所以，在重新議約後將驗收地點改在台灣，日前勵進號返台是由TMS派遣其公司外籍船員將勵進號開回台灣，國研院也派遣去年聘任的女船長黃久倖等6名台籍船員隨船返台，因尚未正式交付，故不違反航運法規定。

針對外界擔心的驗收問題，吳光鐘則表示，與開船有關的都項目都檢驗合格，強調「若有大瑕疵也不敢開回來」，並指從越南返台前就有進行檢驗，只有「絞機不符規定」等小瑕疵，1月底前會再檢驗列出缺失，並請TMS改善。

吳光鐘也提到，預估3月底前將正式完成驗收，5月初舉行啟用典禮，正式與國人見面，並進行4個月試營運，9月則舉行科學首航，正式投入海洋科學研究行列。