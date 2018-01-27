阮光民手繪柑仔店live秀 在安古蘭大秀台灣鄉土情

漫畫家阮光民二度參加法國安古蘭國際漫畫節，上台現場繪圖演出，彩繪出柑仔店精神。（記者吳柏軒攝）

2018-01-27 23:22

〔記者吳柏軒／法國安古蘭報導〕漫畫家阮光民投入創作20年，憑著父親一句「戲棚下站久就你的了」精神，持續努力不懈，二度參加法國安古蘭國際漫畫節，繪出台灣柑仔店鄉土情懷，讓路過群眾越看越有味道，紛紛駐足圍觀。

阮光民認為，「漫畫就是與自己生活很相關的東西。」因此接觸任何事物，都能變成創作來源，更認為各國漫畫其實講的都是人的故事，不論科幻、穿越時空等題材，最終都是討論人，而自己已經2度參加安古蘭國際漫畫節，希望盡量將台灣動人故事傳播到國際，讓他們了解並喜愛。

台灣今年第7度參加安古蘭國際漫畫節，今年主題為「市集聚落」，要呈現台灣的菜市場、夜市文化，阮光民的作品《用九柑仔店》更聚焦於鄉下雜貨店，畫出有別都市的鄉土人情味，在安古蘭的台灣館展區，阮光民也擺出柑仔店攤位，更搭配即將到來的新年節慶，鞭炮、童玩、菸酒招牌，濃濃風味讓不少外國人紛紛駐足圍觀。

阮光民說，不管是做麵線或是打醬油的人，本身一定都有故事可以講，生活、貼近眾人的東西就是最真的，生長在台灣就會被塑造成台灣人，是一種發自當地的能量，才是要尋找的。

持續耕耘漫畫20年的阮光民說，或許剛開始真的沒什麼人理你，但久而久之，就如同父親說的，戲棚下站久了就是你的，一棵樹在那邊久了沒有被砍，人家就會發現那棵樹的重要，慢慢還會變成樹神、受人膜拜！