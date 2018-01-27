竹縣再添縣定古蹟 80年新湖口公學校講堂入列

新湖口公學校講堂建築具比例協調性，窗保留日治時期的作法，為上下推拉窗，上方做小氣窗，牆身外觀有特殊工法。（記者廖雪茹攝）

2018-01-27 21:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新添一處古蹟！擁有近80年歷史的新湖國小「小禮堂」，是少數留存的日治時期新湖口公學校講堂，建築外觀展現當時的現代化風格，與周圍老樹構成一幅美麗景象，經審議具有整體文化資產價值，新竹縣文化局在元月初公告為縣定古蹟。

文化局說，盤點調查轄內50年以上建築物，其中，位在新湖國小校園的新湖口公學校講堂建於1938年，由湖口庄民集資設立，當年不僅作為學生教育場所，更提供湖口庄公共集會，以利地方皇民化運動。

新湖國小總務處事務組長徐建榮說，小禮堂的存在，讓後人了解在地日治時期的時空背景，也融入教學，包括每週二教師晨會、研習、家長會、學生集體實作課程或展覽等大型活動，都在寬敞的小禮堂進行，使用率高。

文化局調查，講堂建築具比例協調性，南北兩側與西側，共設置13扇木造窗和5道門，窗保留日治時期的作法，為上下推拉窗，上方做小氣窗，採光好，且防雨又通風。為承重牆磚造建築，以大跨距木構架屋頂，牆身外觀有特殊工法。

徐建榮說，小禮堂建築外牆表面看似水泥，卻是一種特殊設計；矮牆基座則是水泥和抿石子結構。四周遍植30多株龍柏，伴隨著這棟建築至今，也彷彿陪同學校一起成長。

徐建榮說，小禮堂整體構造頗為良好，僅木造講台蟲蛀較為嚴重；另因應教學需求，陸續增設電腦和電器設備。學校將提出整建計畫，希望修繕木質損壞的部分。

文化局局長張宜真說，新湖口公學校講堂建築，具有湖口地區朝向新興城鎮發展的象徵性意義，是新竹縣少數留存的日治時期學校講堂，具社會性意義，形式外觀表現興建當時的現代化風格，講堂建築更與老樹共構具歷史及環境美學教育意義，經古蹟歷史建築審議會審議，深具文化資產價值，因此公告成為新竹縣第24個縣定古蹟。

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