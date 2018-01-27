鋒面影響 明中部以北降雨機率高 晚上冷氣團報到

明白天天氣開始轉變，中部以北轉為陣雨天氣；隨冷氣團下南下，各地區晚間氣溫也會逐漸下降，轉為寒冷。（資料照）

2018-01-27 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（27）晚到明（28）晨天氣相對溫暖，明日白天受鋒面影響，天氣開始轉變，中部以北上半天轉為陣雨天氣，其餘地區下半天降雨機率也提高。隨冷氣團下南下，各地區晚間氣溫會逐漸下降，轉為寒冷。高屏地區空品較差，為橘色提醒。

中央氣象局預報，降雨方面，明日白天起受到鋒面影響，中部以北地區上半天就會轉為陣雨的天氣，其他地區的降雨機率也會在下半天提高，其中中部以北的雨勢較為明顯，須留意。

氣溫方面，明日北部整天稍涼，白天高溫約19、20度，其他地區則可來到22、23度，高屏地區甚至有25、26度。但晚間開始，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降、轉為寒冷，預計中部以北地區入夜低溫下探13、14度，提醒特別注意保暖、防寒。

天氣風險公司表示，明日還不是最冷的時候，未來一週一定要隨時注意低溫，家中有年長者、小孩以及有心血管疾病患者，也要隨時注意他們的身體狀況。

空品方面，明日高屏地區為橘色提醒，中部、雲嘉南為普通；北部、竹苗、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為良好等級。

明日冷氣團南下，各地晚間氣溫逐漸下降，中部以北地區入夜低溫下探13、14度。（圖擷自中央氣象局）

明日高屏地區為橘色提醒，中部、雲嘉南為普通；北部、竹苗、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為良好等級。（圖擷自行政院環保署）