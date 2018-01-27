漁民推擠抗議北門劃濕地 說明會24分鐘跑完程序

2018-01-27 21:03

〔記者楊金城／台南報導〕內政部營建署今天（27日）在北門區公所召開「北門國家級重要濕地保育利用計畫說明會」，遭到上百漁民抗議，數度與警方人牆推擠後集體退席，營建署唱獨角戲，只花24分鐘就完成說明會。

主持說明會的營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏在抗議聲中，遭礦泉水瓶砸中，所幸無礙，他說，漁民有意見，但沒簽到，算已召開說明會程序，北門國家級重要濕地保育利用計畫也已在12日起，在台南市政府公開展覽30天，聽取各方意見，希望最快10月公告北門國家級重要濕地保育利用計畫。

2年多前「濕地保育法」上路，台灣沿海公告劃設42處國家級重要濕地，目前僅剩北門、嘉義及宜蘭尚未完成濕地保育利用計畫公告。

北門國家級重要濕地劃設範圍，北起急水溪北岸堤防，南至將軍溪口北側，東至台17線五王大橋，包含北門潟湖、王爺港沙洲，面積1791公頃，其中有321公頃公有地、34公頃私有地、1436公頃未登錄或無資料的海域區。

台南市議員陳朝來、北門區農會總幹事洪明農、多位里長今天帶來上百漁民，到說明會場抗議，指稱濕地劃設衝擊漁民捕撈漁業，土地開發也受限制，堅決反對。

學甲警分局圍成人牆，在主席桌周圍安全維護，抗議群眾氣憤地與警方數度推擠，想阻止會議進行，隔空向黃明塏嗆聲「滾回去」、「會議無效」後退席，在公所外拉布條抗議。

說明會就在抗議聲中完成開會程序，但陳朝來說，市府本月發文，建議營建署針對南市北門、將軍、七股劃設保育濕地通盤檢討，但營建署今天仍執意召開北門說明會，簡直是欺負台南人，在與居民沒有共識的情況下，說明會怎能算有效？