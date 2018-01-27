台灣人工智慧學校今開學 廖俊智：培育人才搶AI先機

2018-01-27 21:04

〔記者吳柏緯／台北報導〕發展人工智慧領域（AI），除了硬體建置外，人才培育也是不可或缺的一環。以培育AI人才為宗旨的台灣人工智慧學校今天舉行首期開學典禮，中研院院長廖俊智致詞時表示，不論是產業界或學界，都需引入AI技術，才能搶得先機。

由中研院院士孔祥重擔任校長的台灣人工智慧學校今天舉行首屆的開學典禮，包含廖俊智、經濟部長沈榮津、科技部長陳良基、立委陳學聖、吳思瑤與Google Taiwan董事總經理簡立峰等產官學政界人士出席。

廖俊智表示，台灣人工智慧學校成立的宗旨是人才培育，不同於一般學校結業後授予學位，人工智慧學校的學員結業後，被授予的是人工智慧技術，而學員將把技術結合自己本來的專長，投入各行各業，人工智慧可以在台灣的各行各業中穩定而快速的發展。

廖俊智也說明，成立人工智慧學校同時也是響應科技部大力推動的人工智慧計畫。他強調不論是在學界或業界都要引入相關技術，才能在AI領域搶得先機。

中研院院士孔祥重以校長身分致詞時提到，目前已經有越來越多產業結合人工智慧而成功的案例，而在深度學習的領域更是表現優異。這也代表世界各國都注意到人工智慧帶來的商機，並且積極地投入應用開發，台灣必須跟上市場脈動、更全面地回應產業需求，才能搶佔先機。

台灣人工智慧學校首期錄取了210位學員，分別來自製造業、資訊業、金融業等專業領域，將進行為期12週密集的課程與培訓。除了台北之外，未來在新竹、台中、台南及高雄也將設立分校，屆時預計一年可以為台灣訓練7500位AI人才。