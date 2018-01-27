《霧峰履歷十二─藝文廊道》 書寫人文珍寶豐美之鄉

2018-01-27 21:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕霧峰文化創意協會連續第12年出刊專集，為家鄉留下珍貴記憶及歷史見證，今天（27日）舉行今年度的《霧峰履歷十二─藝文廊道》新書發表會。

協會理事長吳東明說，本期履歷以「霧峰藝文館所」為主題，有政府機關包括國臺交音樂文化園區、以文圖書館，機關與學校如明台高中、霧峰國中、民生故事館、宮保第文化園區、亞大美術館，也有充滿可能性的場所光復新村青創基地、中台灣影視基地、舊省教育廳，甚至是許個播下文化種仔的宏願，以個人能力耕耘一方田園，如藏藝會館、熊與貓咖啡書屋、KELLER STUDIO。

總編輯林錫銓說，霧峰是「隱藏人文珍寶的豐美之鄉」，擁有世界級的觀光資源，自林獻堂一生追求現代化開始，霧峰就在追尋轉型正義，是一個「轉型試驗的城鎮」，未來希望一步步打造各地文化亮點，推動霧峰永續觀光。

協會同時承辦霧峰樂齡學習中心業務，獲得霧峰區公所支持認養舊教育廳，今天在舊教育廳舉行協會址揭牌及樂齡學習教室啟用典禮，市議員李天生、段緯宇、教育局主秘王淑懿、霧峰區長李鴻裕等人到場共襄盛舉。

樂齡學習中心主任林錫銓說，將以藝術教學及參與公共事務方式，充實長者們的老年生活。市議員李天生推崇，在大家熱心努力下，霧峰正在推動一場在地文藝復興，「霧峰區域文風」已經隱然成型。