支持全本土製作原創動畫 立委包場《幸福路上》邀同行

2018-01-27 22:48

〔記者許國楨／台中報導〕立法委員何欣純今天舉辦《幸福路上》包場電影特映活動，邀請近百位民眾一起進場支持台灣本土原創的2D手繪動畫電影，這部乘載台灣人記憶的故事，紀錄台灣民主進程與80年代至今的各種時代變遷，許多父母陪同孩子們一起看電影支持國片、找尋幸福，度過一個充實的周末。

何欣純指出，《幸福路上》是台灣第一部全本土製作的原創動畫，更是動畫團隊100% MIT台灣製作，片中繽紛的色彩、角色設定、動畫的流暢程度，再再顯示台灣在動畫人才、製作上已經邁入新的里程碑，未來也會持續舉辦本土電影包場活動，用行動支持國片。

至於跟片中女主角小琪一樣身為六年級生的她，彷彿跟著小琪回到那一年重新經歷台灣的每個重要時刻，同樣的時代背景，經歷戒嚴、禁止說台語、解嚴到開放選舉等重要的事件，且有著雷同的求學經驗就讀台中女中、出國留學、返國追求理想就是要找到何謂幸福。

何欣純說，她看了感觸很深，從小人物的故事刻畫出最深刻的生活經驗，讓人省思的人生選擇，看見台灣的發展軌跡，這是屬於每一個台灣人的故事，她深受感動並呼籲大家一定要來看。

此外全台首座的「國家漫畫博物館」將設置在台中，這個動漫基地不僅只有硬體面，還會有軟體及人才的培育功能，從漫畫史料典藏、研究和未來規劃，以及結合文化科技、數位體驗，身為立院教育文化委員會委員，關心影視產業的發展，鼓勵扶植動畫人才，未來也會持續督促文化部與台中市政府，讓中央與地方一起合作，讓台灣動漫產業未來更好。