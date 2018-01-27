一年要耗費百萬以上 趨勢科技金援台灣擊劍選手

2018-01-27 22:48

〔記者陳炳宏／台北報導〕企業贊助選手出國比賽又一樁，趨勢科技不止贊助台灣駭客戰隊出國拿獎，還長期贊助青少年擊劍選手，上中華民國擊劍協會官網一看，才知道台灣的積分排名上，選手除了來自學校、俱樂部外，還出現了一個既熟悉又陌生的名字「趨勢科技」，而且下個月底在杜拜舉行的亞青盃擊劍錦標賽名單中，更出現趨勢科技贊助的「陳宣妤、范筠茜」2位選手。

一場比賽打3局，一局3分鐘，每局中間休息1分鐘，總共不過11分鐘，但每一局打下來卻都、汗流浹背，這就是「擊劍」運動，趨勢科技執行長陳怡樺8年前開始以個人名義贊助年輕擊劍選手參與國際賽事，至今未間斷。

每一局比賽僅3分鐘，比賽前除了規劃好要如何出招外，更重要的是得仔細觀察對手招術，抓到對手節奏後，用快、狠、準且迅雷不及掩耳招術擊中對方要害，目前就讀高三的陳宣妤表示，從小三開始陪爸爸上道館練習，今年已是第三次參加亞青盃比賽，也是首次跨入青年組，陳宣妤說，不管是練習還是比賽，每一秒鐘都得極專注觀察對手的每一個細微動作，尋找出招最佳時機。

上場後每一秒都在想著如何改變戰術，陳宣妤說，別小看兩個選手都是小動作調整劍身角度，其實都是在準備出招、接招，一局還沒打完，其實已經滿身汗了，而這樣的訓練，也讓陳宣妤應用在待人接物上，與同學相處時，會更細心、用更多角度去分析一件事。

自稱是負責背劍袋的劍童，爸爸陳帝如說，女兒真的感覺比其他同年齡孩子更成熟，更不用讓自己操心，也希望女兒可以在國祭賽得牌。

「要做就要做到最好！」陳宣妤說，除了上課，其他時間就是練擊劍，也因為自己曾受運動傷害，將來除打算朝奧運之路邁進外，生涯規劃就是要當「運動防護員」。

至於訓練以來有沒有遭遇瓶頸？陳宣妤坦言，在國二那一年一次可能奪金的比賽，在操之過急輸了最後一劍，氣憤之下，當場將身上護具、劍具全摔到地上，之後也被禁賽，反省了一個多月。

教練陳煌文說，雖然知道她是氣自己沒表現好，但輸了當下就是要跟對手恭賀、保持運動家精神，回來可以生氣、摔東西，但還是要再練習，而不是當場丟東西，讓人家覺得輸不起！

一年出國比賽五六次，加上劍具、護具折損，一年下來近百萬費用跑不掉，每週還要跟遊牧民族一樣，陪著兒女找場地練習，現年14歲范筠茜的媽媽開玩笑的說，孩子願意練劍就好好的練，全家都願意支持她，還好有企業贊助，不然就要去賣肝賣腎陪孩子了。