學童戴VR走進書本的世界 閱讀量增4倍

陳怡欣表示，孩子時而大笑，時而驚嚇的表情，甚至伸手向前探索，完全融入在讀本的世界裡。（記者邱灝唐攝）

2018-01-27 21:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕科技日新月異，學習工具也越來越多元，台南市海東國小推動新興科技創新教學，以虛擬實境（VR，Virtual Reality）結合閱讀，讓全校學生閱讀量增為去年同期4倍。

為了鼓勵且激發孩子的學習及潛能，海東國小除了推廣機器人專題學習之外，近來再推VR與閱讀主題結合，讓孩子悠遊於繪本花園、童話寓言故事、名人傳記、世界名著等優良讀物中，這項措施也獲學童及家長大量好評。

學童徐旻成表示，戴上VR就好像走入奇幻故事中，以前都覺得看文字非常悶，沒想到書中的世界如此美妙。跟著孩子體驗的志工媽媽陳怡欣也說，老師一開始先讓孩子了解書本的故事背景，再應用VR讓孩子立刻沉浸於情境中，看到孩子時而大笑，時而驚嚇的表情，甚至伸手向前探索，完全融入在讀本的世界裡，原來閱讀也能這麼奇妙。

由於閱讀量廣為增長，校長劉珍琳強調，這項模式可作為其他學校推廣閱讀的案例，透過感官刺激讓孩子與主題閱讀的內容互動，進而產生共鳴與深化認知能力，希望未來能將更多的閱讀與VR結合，為孩子耕耘一塊閱讀的夢田。