學測自然科分析 北市高中教師團隊：生物近5年最難

2018-01-27 16:05

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測自然科今天剛考完，台北市高中教師團隊評析考題，生物科老師認為，考題整體偏難、鑑別高，是近3到5年最難，圖表題今年有6題，比去年多2題，實驗題共有2題，其中第25題，雖然課文中有血液抹片圖，但學生未必會在探討活動中親自操作觀察；而部分選項的敘述宜更精確，例如第27題E選項「所有感覺都…」和第48題A選項「看不到核膜的細胞」學生較難理解題意，但沒有送分的問題。

物理科老師分析，今年難度比去年稍難，著重物理概念，計算過程簡單，綜合性題目多，並非死背公式可得分，解題觀念除了課本內容，還需要有科學素養，以第57到59題考2017年諾貝爾物理獎時事題，出題老師非常用心，科學素養的閱讀，把文字轉成圖像概念回答問題，考生需有閱讀素養與文字轉換符號的能力。

化學科老師表示，今年難易適中，計算題大幅減少，實驗題數比去年少一些，第2題融合中國古籍記載化學的相關試題，考生可能看不懂原文，但可以從表2的解讀欄資訊答題，考題具有閱讀素養的意涵；而第37到40題為跨化學、物理、地科及生物4學科領域之題目，選項內容涵蓋核能各面向之議題，有助於提升學生統整學科知識的能力。

地科老師分析，今年考題重視台灣周遭生活環境與天然災害（地質與大氣），例如颱風、地震及核能災害等，也注重時事概念，例如日全食及藍月，第68題利用地震波結合地理觀念進行邏輯推理，讓老師們耳目一新，是能讓學生靈活思考的題目；不過今年沒有實驗操作的相關題目，建議未來命題能加入相關題型。