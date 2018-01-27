送春聯吃湯圓 排隊民眾寒風讚「足感心」

2018-01-27 15:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕除舊布新迎狗年，市議員邱素貞、曾朝榮今天分別舉辦手寫春聯、送春聯活動，吸引數百人到場，現場年節歡慶氣氛濃厚；而氣溫驟降，現場還特別為排隊民眾準備熱騰騰的免費湯圓，民眾吃在嘴裡、暖在心裡，直呼「足感心」。

市議員邱素貞結合水噹噹關懷協會、東區東興里辦公處及台灣省書畫教育協會，邀請陳貞惠及邱萬成等7位書法家，在東區南門福神祠揮毫。陳貞惠說，農曆狗年來臨，許多民眾為討吉利，索取「『狗』然厲害」、「狗來運轉」、「十犬十美」的人明顯較多。

市議員曾朝榮援例邀請書法名家徐本億，在北屯區東山路服務處揮毫，提供民眾免費索取，吸引數百人排隊索取。徐本億研習書法40多年，師承知名書法家李普同，每週三、五都會到曾朝榮議員服務處教授書法，今天特別與10位學生免費書寫春聯。

邱素貞、曾朝榮表示，市場上購買有名的春聯，一對要價約3百多元，許多民眾為了省荷包，上午9點不到就來排隊，不少人一口氣索取3、4幅；有的人自行提出春聯需求，書法老師都來者不拒，讓民眾樂開懷。一上午送出春聯、門聯、年畫共約8百幅。

今天上午天氣冷颼颼，主辦單位還特別為排隊的民眾準備熱呼呼的湯圓，讓民眾免費享用，對於主辦單位的用心與貼心，民眾也直呼「足感心」。