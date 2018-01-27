不讓台灣正規教育抹殺藝術天賦 勇媽帶兒勇闖歐洲找回賞識

2018-01-27 15:36

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣正規教育大學學測今天舉行第二天，不過卻有個媽媽分享其非正規的教育經驗，結果她的兒子不僅獲得英國倫敦皇室藝術學校一年獎學金，還創作許多超齡的畫作，成果今以畫展展示，希望喚起我國教育對藝術的重視。

現年14歲的陸可俞，3歲開始被確診終身必須配戴助聽器，然而從小喜歡藝術的他，會彈琴，更會畫畫，不料8歲念小學時被確診患有亞斯伯格症，上課期間他備受班上同學霸凌，加上學校緊湊的上課節奏，陸可俞並不快樂，於是陸媽媽在他國小畢業時毅然而然決定抵押房子，帶小孩出走台灣，到歐洲尋找適合孩子的教育。

皇天不負苦心人，陸可俞所描繪的倫敦皇家藝術學院作品，意外受到英國倫敦皇室藝術學校的賞識，決定給他一年的獎學金，他正式成為英國王子查爾斯的學弟。

陸媽媽分享，去歐洲只是因為她知道那是文藝復興的地方，她相信那裡的人重視藝術，一定會懂得賞識她小孩所擁有的天賦。

英國求學的半年期間，陸可俞終於開始喜歡上學校，不僅如此，他甚至走出英國，遠跨冰島、德國等地親眼見證各國建築結構的莊嚴，再用他的畫筆，描繪出專屬於他細緻又會跳動的畫作風格。

陸可俞與她的媽媽日前已回台，她分享這段生命的故事，希望鼓勵其他無法適應台灣正規教育體制的家長不要放棄，一定要繼續尋找、挖掘孩子的天賦。

陸可俞也將自己的畫作透過畫展展示，從今天開始預計展到2月2日，歡迎民眾到台北香檳別墅大廈共襄盛舉，陸媽媽也呼籲，教育單位應更加重視藝術，不要一昧地只偏重國、英、數等科目了。