愛心捐助席開47桌 寧園安養院長者圍爐

農曆年將近，寧園安養院特別募款，在今天席開47桌，舉辦「幸福共餐 幸福加倍」寒冬送暖圍爐餐會。（記者廖雪茹攝）

2018-01-27 15:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆年將近，寧園安養院多數住民因為疾病及家庭經濟因素，無法返家團聚，院方特別募款，在今天席開47桌，舉辦「幸福共餐 幸福加倍」寒冬送暖圍爐餐會，連結大家的愛心力量，讓住民也能感受歲末團聚的喜悅和溫暖。

寧園安養院表示，圍爐餐會今年邁入第9年，長者對此活動都十分期待，從第一年23桌到今年47桌，全靠寧園志工和愛心朋友的支持。 院方也到府接送20位周邊社區獨居長者一同圍爐，傳遞社會的關懷。

新竹教區蒙席主禮白正龍主持祈福儀式後，靜心舞蹈班、彭淑貞老師、摩登舞蹈教室、新竹縣幸福早操會、竹北聖潔社區樂團、余雯琳老師音樂班等社團，贊助一連串歌舞秀，熱情四溢的精彩表演，讓長輩們笑容滿面，增添圍爐的熱鬧氣氛。新竹縣長邱鏡淳也到場與長者同歡並代表捐贈紅包。

寧園安養院也藉此機會，公開感謝新竹縣美術協會發起捐作品義賣活動，以及長年資助院方的寒冬送暖愛心團、湖豐國際同際會、關西婦女會、新竹縣慈雲觀世音協會、寧園志工隊、湖口鄉卓越志工協會、永和社區大學社會關懷社、新竹縣幸福早操會、靜心舞蹈班等。

寧園安養院表示，寧園為衛生福利部社會及家庭署委託天主教會新竹教區辦理，服務對象以失智症為主，附設慢性精神疾病及臥床照護者，目前服務225人，逾75%為低收入戶及中低收入戶，經費負擔高。

另新竹縣竹東鎮番社子文化協會和五豐里運用資源回收所得，採購白米、衛生紙、沙拉油等生活物資，準備28日上午10點發放，寒冬送暖，將垃圾變黃金、黃金送愛心，讓愛傳鄉里。