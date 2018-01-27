學測自然科今舉行 福衛五號和藍月皆入題

2018-01-27 15:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今天第二節考自然科，入闈協助審題的高中教師分析，物理部分接軌國際時事，結合生活應用，考出重力波的研究發現、福衛五號衛星繞行週期、核融合發電、手機測加速度、1月31日即將到來的藍月等，具備素養導向命題，學生無法只熟背公式拿分，需要具有科普閱讀理解能力，活用物理重要概念，中等難度題目較多，難易度為中等，整體鑑別度比去年上升。

大考中心主任劉孟奇表示，自然科情境題的比重和重要性受更多重視，例如第57到59題的2017年諾貝爾物理獎證實重力波，而考生的閱讀理解能力也突顯出來，合科試題明顯，另與人文的結合命題也是特點。

高中化學老師分析，今年化學題沒有時事題，也未加入先進科技，但善用高中課程教材，組成敘述簡明的考題，而有些考題乍看是記憶性考題，例如第46題考溫室效應，原是家常便飯的話題，作為一個地球公民，已內化為生活素養，不再是記憶性知識，這類常識性考題難度低，但對應用能力較弱的考生而言有鼓勵作用，不可缺漏。

高中生物老師認為，今年生物考題取材多元，強調圖表與探討活動、科學概念應用及分析推理，以第24題為例，結合對花構造的基本認識及花有性生殖的靜態知識，需要比對靜態知識中的對花的認知與花部構造區辨能力；而第25題對血液抹片的觀察與比較，測驗內容的各項描述與實驗過程學生投入有關。

地科考題除了有歷年常見的衛星雲圖、實際氣象測站資料、車籠捕斷層錯移圖片、輻射污染與全球環流等，另有不少試題取材新穎，高中老師舉第19題為例，利用「月表岩石取樣」天文情境，但卻測驗地質概念的應用題型；第33題結合「火山爆發歷史紀錄」，測驗火山與岩石特性觀念；而近年蔚為熱潮的網路公民科學，也與「震度與距離關係」概念鏈結，測驗學生依震度分布特性區分地震的探究能力，只可惜在第一部分命題缺少天文學門試題，建議未來學門分配上需注意。