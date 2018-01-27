學測自然科，台中考生哀嚎，有人直呼難到「太扯」。（記者蘇孟娟攝）

2018-01-27 15:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測自然科結束，台中不少考生哀嚎，更有學生直言學測比平時模擬考還難，「太扯」，甚至有人說化學、生物疑有超出高二範圍的題目，物理計算量多且複雜，擔心自然科考「爆」。

台中一中謝姓學生一出考場就直呼「太扯」，今年自然科題目已是模擬考時的難度，尤其化學及生物科，感覺有些題目超出高二範圍，要用高三所學才好解，他根本沒能寫完。

台中一中陳姓考生也說，今年物理科的計算變多，且生物考很細，但今年題型略有轉變，很多結合日常生活物品出題，像有手機結合彈簧測重力等，不少題目的題幹長且複雜，不再是一看就知道如何解題的題型。

台中一中物理教師林許騰岳說，今年考題確實難度跟前年不相上下，且題目多是需思考後解題，往年還會有一些一看就知道答案的題目，今年幾乎絕跡，尤其第一部分，半數以上均須思考後才能作答。

此外，林許騰岳說，今年題型也有運用現代科技結合基本概念出題的變化，考生除課本基本概念外，恐也要平時多渉獵科學新知，才有利理解作答。

林許騰岳說，明年起學測採5科選4科考的新變革，或許今年自然科考題就是為明年起的變革預做準備，讓考生明年可以選擇對自己有利的科目報考即可。