學測自然科題目長又多 考生：寫不完

大學學測今天進入第2天，考生大多認為，自然科整體考題偏難，今年題目長又多，作答時間趕、有點寫不完。圖為考生在考試前把握最後時間，認真複習。（記者朱沛雄攝）

2018-01-27 15:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測今天進入第2天，下午考自然科，包括物理、化學、生物、地球科學共4個科目。考生大多認為，整體考題偏難，今年題目長又多，作答時間趕、有點寫不完，但地震、颱風等自然時事也入題，跨科組合題目不少，也有考生反映，題目有陷阱，要細心並思考，否則會被騙到。

北市松山高中考生林佳辰表示，今年題目偏難，比歷屆考題來說較難，敘述比較長，例如有一題是考輻射，也有融合物理與生物觀念的混合題類型，發現今年考題偏重觀念，生物題還是要靠背，多寫考古題不見得有用，他印象深刻的題目是考去年7月底颱風。

北市私立延平中學考生江亭慧則表示，今年跨科題目多，且有些題目是陷阱題，要細心看再思考，看太快會被騙到，題目長會寫不完，她印象最深刻是台灣自製衛星「福衛五號」也有入題，還有生物題考了白血球與紅血球，整體來說考題有觀念，但也要有背才有分。

同校考生卓煜家說，今年難易度偏難，題目非常長，一整頁只有兩個題目，因此有點寫不完，計算題滿多的，例如天文要算光速，地科題目比重較多，還有考實驗器材裝置，跨科題組也滿多，例如科學家發現細菌題目，同時考生物與化學的概念，近年考題趨勢滿多是跨科組合題。