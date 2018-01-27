西門通小市集迎新春 林智堅現場送春聯

新竹市府昨在西門通舉行市集活動，現場提供筆墨，民眾可當場揮大筆寫春聯後帶回家。（記者王駿杰攝）

2018-01-27 15:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕農曆年將至，新竹市府今天在西門通舉行市集活動，除有在地特色店家擺攤、應景打卡熱點，一旁的新竹大遠百也帶來年菜、禮盒讓民眾提早辦年貨，吸引民眾採購，現場熱鬧滾滾，充滿濃濃過年味，市長林智堅則現場發送「一定幸福」限量春聯，提前向民眾拜年。

城銷處長顏章聖表示，小市集活動民眾除能體驗農曆年的文藝創作，如揮毫落紙、親子互動體驗及音樂饗宴等，更設有年味濃厚的拍照打卡熱點，現場打卡即贈送限量的新竹市狗年紅包袋，讓民眾提前感受農曆新年氣氛，也為過年相關活動進行暖身。

林智堅指出，西門通位於明志書院停車場與大遠百間的人行道，是百貨員工工作空檔休息，或民眾購物後暫歇、喝杯咖啡的空間，但過去人行道座椅、照明年久失修、花台植栽也缺乏規劃，非常可惜，因此市府投入近2百萬元經費，進行人行道工程改造即將完工。

他說，該工程以民眾休憩型態為主軸，除增加座式休憩椅外，還增設立式靠背座椅，休憩座椅下方設有夜間LED照明，襯托廊道夜間美，同時拆除車擋、更新無障礙坡道欄杆通達明志書院，並整理花台植栽，使人行道成為舒適、明亮、寬敞人行空間。

林智堅也預告，從2月3日起，連續11天，市府將在中正市場舉辦年貨市集，邀請飯店主廚教大家做年菜，當天晚上6點更有東門趴踢奈High翻東門市場，希望民眾能健康、幸福、過好年。