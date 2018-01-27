宜縣文化局典藏34年 藍蔭鼎「滴翠」重見天日

世界10大水彩畫家藍蔭鼎的代表畫作「滴翠」，被文化局典藏34年後，再度重見天日。（記者林敬倫攝）

2018-01-27 15:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭美術館今辦理「詩意凝視－宜蘭美術館典藏」特展，宜蘭縣文化局首次讓鎮館畫作「滴翠」與民眾相見歡，「滴翠」是世界10大水彩畫家藍蔭鼎的代表畫作之一，市價粗估超過千萬元，該作品已在文化局典藏超過34年，且是經過一番曲折才順利被保存下來，如今重見天日，讓特展更加備受矚目。

出生於宜蘭羅東的藍蔭鼎，受日本水彩畫名家石川欽一郎賞識拜於其門下，並受其推薦以旁聽生身分赴日進修。他曾任「台灣畫報」社長，60歲時受日內瓦國際藝術年鑑推薦為世界25位傑出藝術家之一。69歲被歐洲藝術評論學會及美國藝術評論學會，選為第1屆世界10大水彩畫家，除了畫作，他在文學寫作上也頗有成就，有「左手拿畫筆，右手寫文章」的美譽。

藍蔭鼎以水彩畫聞名，雖然水彩畫保存不易，畫價不如油畫，但藍蔭鼎的藝術成就備受肯定，在拍賣市場上也多有數十萬或超過百萬的成交價。至於「滴翠」這幅畫，是藍蔭鼎50幾歲，水彩畫達鼎盛期的代表作之一，粗估市值超過千萬元。

「滴翠」作品長74公分、高52公分，從民國73年開始在文化局典藏，它原本存放於宜蘭縣議會議長室，宜蘭縣籍藝術大老陳忠藏在議會初見「滴翠」後，向時任議長陳進富建議，議長室來來往往的人多，也有油漆工等修繕工人出入，加上宜蘭水氣足、溼氣高，畫作容易遺失且不易保存，應捐給文化局典藏。由於藍蔭鼎是宜蘭在地畫家，加上「滴翠」是文化局唯一一幅藍蔭鼎畫作，就此成了局裡的「鎮館之寶」，典藏後從未在大眾面前露過面。

文化局昨在宜蘭美術館辦理「詩意凝視－宜蘭美術館典藏」特展，展期到3月18日，而「滴翠」經過34年後，終於再度重見天日；前文化局視覺藝術科長，現任文化局行政科長巫習民說，藍蔭鼎是宜蘭最早期國寶級畫家，作品備受肯定，加上「滴翠」畫的是宜蘭農村的風景與特色，充分展現藍蔭鼎水彩畫的風格與特色，因此才會被認為是文化局的「鎮館之寶」。

文化局長李志勇說，典藏工作需要長期性策略，一直以來都會為宜蘭當地藝術家的作品為核心做研究典藏的工作，這些典藏品很難被大眾看見，希望藉由這次展覽，讓民眾有機會欣賞最珍貴的畫作。