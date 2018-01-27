喪母高二生接下寢飾店 利用寒假出清養妹妹

2018-01-27 14:46

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮高工2年級陳姓學生，本月初喪母後獨自照顧2個妹妹，還接下媽媽生前經營的寢飾店，他決定利用寒假期間進行清倉拍賣，預計農曆年後正式收店，並打算轉念夜校，白天打工維持家計；家遭變故的消息一出，立刻引來花蓮人廣大愛心迴響，吉安鄉長黃馨也責成社會課列案，盼能協助陳家度過難關。

位在花蓮吉安鄉仁里村中正路上的一間寢飾店，經營者原為1名單親媽媽，因家境不好，多年來勉強賣寢具維生，1月初正逢寒流來襲，疑似因天冷身體不適，在店裡的辦公桌起身後突然倒地不起、送醫不治，大兒子全程目睹媽媽倒下過程。

陳媽媽不幸過世後，分別留下還在就讀高中、國中及國小的3名子女，大兒子決定暫時接下寢具店，趁著春節前夕將店內上百件庫存出清，待拍賣完再收店，下月底預計將店面退租，和妹妹們一起搬去爸爸家生活。

陳姓學生說，從小父母離異後就跟著媽媽，這間生活寢飾店是唯一支撐家計的來源，幾經評估，決定從寒假期間開始進行大出清，一直做到過年後正式收店，未來除打算從日校轉成夜校，白天也會找1份正式工作分擔家計，晚上則繼續讀書，因妹妹在校成績優異，能夠申請獎學金補貼部分學費，應該足夠生活了。

他強調，感謝這段期間社會大眾的幫忙，讓他們感到很窩心，在結束營業後，也會回到生父家，目前僅希望盡快出清寢具後重新出發，接續未來的穩定日子，讓已在天上的媽媽欣慰，不用再為子女擔心。

因寢飾店即將出清大拍賣的背後，藏著哥哥一肩扛起家計的感人故事，立刻引發花蓮民眾的愛心響應，吉安鄉長黃馨在社會課長周澤生與仁里村長楊昇達的陪同下，昨日也前往關心慰問，並致贈馬上關懷金2萬元與1批民生物資，另責成社會課列案，持續後續關懷追蹤，盼讓陳家能獲得公部門的社會福利挹注。