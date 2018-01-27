3天學會當老闆！ 石榴國小辦研習培養領袖精神

學生行銷產品方式各家都不一樣，有的小組以擺地攤的方式叫賣產品。（記者詹士弘攝）

2018-01-27 14:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕3天學會當老闆！

石榴國小與華緣基金會辦理3天2夜的成長營，透過小小領袖成長營的課程與體驗實作活動，培養小朋友創造、溝通、團隊合作、解決問題及分析決策等領袖精神的核心能力，為成為未來各領域菁英領袖奠定基礎。

校長蔡正龍表示，近年來領袖精神培育的概念盛行，也有研究發現，越早在兒童學習過程中進行領袖精神的培育，對小朋友未來非認知能力的養成有越佳的成效，因此特別與華緣基金會合作，針對國小五年級規劃實作體驗課程。

基金會董事長林玉惠表示，小朋友以「小組」為單位，模擬公司從創立到清算的過程，所有的決策皆由學生執行，從尋找合適的夥伴、發想公司名稱、設計產品、生產商品到銷售，學生可以和同學、老師互動，活動中將反覆訓練領袖所應具備的軟實力與特質，包含經營能力、自我認同能力、表達能力、領導能力、創意發想能力、問題解決能力、分析決策能力、溝通能力、團隊合作能力等。

今天成果發表時，各小組學生從產品定位、行銷到價格，都有自己的巧思，特別在價格上，有人端出買1送1、買3送1，有人提出第2件半價，有人附贈其它產品，各有各的想法，非常有趣。小朋友賣力推銷自家產品，希望為小組賺更多的錢。

學生林衍緯第一次當執行長，對活動覺得很新奇，但是壓力也很大，因為要負起全組的銷售績效，還好最後的營業績效良好，圓滿完成任務。