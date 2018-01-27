新店阿公曬舊照講古 老伴先問：你載ㄟ查某洗項？

2018-01-27 14:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店文史館舉辦有趣的「故事同樂會─阿公阿嬤老照片懷舊開講」，請長者帶著早年新店舊照片，分享心情故事，65歲的林金發拿出大學時期碧潭划船的泛黃黑白照片講古，老伴馬上追問「你船上載著的女生是誰？」大家笑說，用照片懷舊還是要小心一點，免得懷舊不成變成家庭風暴。

新北市文史學會總幹事夏聖禮說，新店地區有許多台灣早期的風景名勝，大家年輕時曾經駐足流連，當時不經意留下的照片，與現在的時空環境做比對，可以翻找出許多有趣的故事和陳年記憶。

林金發為參加「故事同樂會─阿公阿嬤老照片懷舊開講」，特別從珍藏的抽屜中找出40多年前，與大學同學一起到碧潭遊玩的照片，當然第一關要面對現在老婆的懷疑眼光，「為什麼這些照片我都沒見過？照片中的年輕女生是誰？」他連忙解釋：「是大學同學啦！大家一起出遊而已。」

觀眾們才接著把焦點轉移到照片的背景，在林金發照片中的碧潭吊橋，歷經數十年風貌未變，只是當年大家划著是小木船，男生一面划、一面與女伴聊天，可以展現好臂力和男子氣慨，「留給女生好印象」（老婆的眼神又開始盯著他看），可惜現在都變成腳踩的天鵝船，「否則很想再帶著老婆重溫舊夢」（這下老婆的臉上才出現溫柔的笑容）。

最有趣的是，民眾張嘉成提供1960年的照片，美國的白雪滑水團來碧潭表演，由氣艇拉著滑水特技員在碧潭中來回穿梭，吸引民眾擠滿兩岸欣賞，在當年可是轟動一時的活動。夏聖禮說，新店文史館將於2月24日再辦一場，歡迎阿公阿嬤報名，帶著老照片與大家一起重回時光隧道。