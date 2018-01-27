台大準校長管中閔爭議多 教授陳翠蓮：要台大聲譽陪葬嗎？

2018-01-27 13:17

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔爭議多，對於疑論文抄襲，台大校方昨天深夜發出5項聲明，表明在「程序面」依據中研院宣稱「此論文非正式學術論文」而否決此案，並未進入實質面討論是否有抄襲問題，台大教授陳翠蓮今天在臉書發文，質疑台大校方答非所問，難道要把學校的聲譽一起陪葬嗎？

陳翠蓮教授表示，台大校長遴選爭議之一是，候選人管中閔未公開台灣大哥大獨董的資訊，可能影響遴選結果；遴選委員會發言人袁孝維卻要大家「願賭服輸」。遴選爭議焦點正是這場賭局公正與否，發言人怎能虛晃一招？

教授陳翠蓮指出，有關管中閔的獨董身分，校方辯護說去年6月曾經申報，已是公開的資訊，意味不需再申報。若這樣的邏輯成立，那為何還要校長候選人填報資料以備審查？據報導，管中閔候選人資料中獨獨未填報台哥大獨董，若此一報導為真，此舉又是為何？

陳翠蓮教授表示，立委指控管中閔與陳建良合寫的論文抄襲，台大學術倫理委員會竟然說那是研討會論文，不是正式論文，沒有抄襲問題。學倫會迴避抄襲問題，卻在正式非正式論文上做文章，治絲益棼，衍生出別的問題：那以後是否教授在研討會上發論文可以如法炮製？又如何要求學生報告不得抄襲？

陳翠蓮直指，上述指控爆發之後，當事人管中閔神隱不出，校方屢屢屈詞為辯，最政治的前朝政務官傾巢而出連署「反對政治介入校園」，真是慘不忍睹。如此爭議的管中閔尚未就任校長，台大形象已經鴉鴉烏，可否請管中閔愛護學校聲譽，像個爺們一樣自己站出來？