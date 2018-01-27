M503爭議 外交部訴諸國際獲百餘篇報導

2018-01-27 13:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國本月初片面啟用M503等4條爭議航路，因太接近我國飛航情報區，引發兩岸飛安疑慮。對此，外交部日前已通令外館，採投書當地媒體等方式，向國際社會表達訴求。外交部昨表示，自1月4日至今，包含外館投書、媒體報導等內容，已有129篇相關報導在國際曝光。

中國未遵守兩岸於2015年3月達成的協商共識，本月4日片面啟用M503南北航路，以及W121、W122、W123等銜接航路，引發疑慮。總統蔡英文日前曾就此召開國安會議，呼籲兩岸應盡速展開協商，並裁示相關部會強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持。

台灣的抗議曾獲美日等國家支持，美國務院官員日前指出，兩岸民航相關議題，應由雙方對話決定，並重申反對任一方單方面採取行動改變現況，日本外務省則表示，最重要是確保民航機安全，盼雙方能透過對話解決。

外交部昨表示，據統計，有關M503爭議航路一事，目前已有包含美國「華爾街日報」、「華盛頓時報」、英國「泰晤士報」、日本「產經新聞｣、比利時「歐洲商業評論雙月刊｣、西班牙「國家日報｣及加拿大「國會山莊時報｣等在內的國際媒體，刊出28篇駐外館處投書。

外交部另並透過外館主動向國際媒體及學者專家說明溝通，包括英國「金融時報｣、「BBC新聞」、「經濟學人｣、法國「費加洛日報｣、美國「新聞週刊｣及加拿大「國家郵報｣等國際媒體刊出支持我方場之報導與評論共81則。

外交部說，各駐外館處也運用臉書等網路新媒體，對外發布相關訊息，借助新媒體力量，將我方立場訴諸國際；同時透過外館與駐地重要學術智庫合辦東亞情勢座談會共計19場。

外交部表示，未來仍將持續向國際主要媒體及各國政、學界及國際組織意見領袖說明我方立場，爭取國際社會理解及支持。