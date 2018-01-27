台大學倫委員：初稿如造假 也違反學術倫理

2018-01-27 12:39

〔記者林曉雲／台北報導〕台大學術倫理委員會昨緊急開會，討論台大校長當選人管中閔和暨大教授陳建良聯名發表的論文被控涉違學倫案，學倫會委員、應力所教授王立昇在臉書上表示，那本研討會論文集確實不是完稿的論文集，如果管先生的那篇論文違反學術倫理，那本研討會論文集的作者可能都緊張了，因為可能很多學者都違反了學術倫理。

但是否這樣的「半成品」就一定沒有違反學術倫理的問題呢？王立昇表示，那倒也未必，因為這次的問題出在參考著作的引用，而那一部分是在完稿時才確定的，所以可以接受，但如果在公開的會議上發表的初稿有造假行為，可以說是屬於「未遂罪」，也是違反學術倫理的。

王立昇表示，他看到了那本爭議的論文集，依照中研院的函覆，那是一個在研究進行中的初稿論文集，並非完稿，有一篇論文上寫「preliminary and incomplete draft, comments welcome」，有一篇論文上寫「 very preliminary」，有一篇論文連參考文獻都沒有，有一篇在論文集中間的論文頁碼編第1頁，而管準校長那篇文章的頁碼編第0頁，因此可以認定那本研討會論文集確實不是完稿的論文集。

王立昇表示，中研院人社中心指「網路與貿易研討會」是中央研究院人文社會科學研究中心的「制度與行為研究專題中心」與台大經濟系的「新貿易理論群」所共同主辦的會議，每年舉辦一次，並於第5屆（2016年）起公開徵稿，這個會議的目的是希望讓這領域的學者，在這一公開的會議裡發表自己正在進行的研究，並以初稿形式得到參加會議者的回饋和評論，會議的論文手冊，是將所有論文印出來裝訂，讓與會者方便閱讀，並沒有正式審查程序，也不算正式出版的論文，由於論文的性質只供研討會裡互相討論，所以接受論文的標準，只在確認其內容與研討會主旨相符。

所以台大學術倫理委員會一致同意，這件爭議論文非屬台大「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」之規範或處理對象，故決議不予立案調查。