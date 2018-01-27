「旺來福來」春聯很轟動 新北市府：送到好送到滿！

2018-01-27 12:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府今年印製「旺來福來」及可愛狗剪影的「旺」字春聯，因為印製精美、造型活潑討喜，14日在各區公所同步贈送以來，引發新北市、甚至外縣市民眾熱烈索取，第一批25萬份已經發放一空，市府秘書處趕緊再追加25萬份，一定會讓每個想要的民眾都拿得到。

今年市府印製的農曆狗年春聯，長方形的寫上燙金字「旺來福來」，因應民眾新的一年旺家旺財的期待心理，所以「旺」字特別加大，顯目又喜氣；另一組方形春聯，就是一個「旺」字，但是設計者巧思，將一隻可愛小狗的剪影鑲入字中，同樣達到狗年旺旺的祈福寓意，原本是市府專用版，但是公布張貼後，市民非常喜歡，所以同樣加碼印製，因應民眾索取。

秘書處長李麗圳說，今年的「旺來福來」春聯，造型美觀大方，而且考量春聯會受到日曬雨淋，因此還加上防潑水處理，長保亮麗光澤；原本市府第一批印製25萬份，發放至全市29個區公所，馬上被民眾索取一空，各區公所紛紛回報要求加印，秘書處已緊急要求印刷廠加印25萬份，絕對會滿足民眾狗年的「旺來福來」需求。

市長朱立倫今天上午在永和保福宮前發放，仍引發民眾大排長龍索取，副市長侯友宜也將於28日上午10點在新店太平宮前廣場發放，歡迎民眾到場索取。

新聞局長張其強說，有些外縣市民眾來電市政府詢問如何索取，原本還會代為寄送，但如今需求量太大，歡迎外縣市民眾透過家住在新北市的親友前往區公所索取。