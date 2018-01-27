學測英語科作文考排隊現象 試考生：想到厚奶茶...

學測英語科，作文考排隊現象，試考生認為可以寫厚奶茶搶購潮等時事，蠻好發揮的。（記者林曉雲攝）

2018-01-27 11:56

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測進入第二天，首節考英語科，入闈試考生認為，今年試題選材面向包括歷史、醫學、科學和文化等，豐富多元，字彙難度不高，考生在解題上不至於有障礙，有些詞彙不是課本或單字本上的意思，例如"hollow"課本上教「空心的」，但考題文意卻是當作虛假的、無誠意的，考驗考生對題幹文意的掌握程度。至於作文題目屬於日常生活排隊情境，內容構思不易離題，例如前陣子Costco厚奶茶搶購潮等時事，蠻好發揮的。

台北市高中英文科教師團隊認為，綜合測驗的主題包括創意的養成、使用毛髮清除海洋漏油污染，學生在作答時，須熟悉字彙、片語、轉折語與文法用法，才能正確作答，而文意選擇敘述關於幸運餅乾的起源的不同說法，學生只要能清楚掌握詞性和上下文意的連貫性即可正確作答。

閱讀測驗部分，英文老師表示，前二篇較具挑戰性，以美國白宮歷史為例，每個選項都有誘答力，考生必須整段文章來思考，也考出西尼羅病毒肆虐的原因探討和政府處理方式的檢討、海水淡化的相關議題、搖籃曲的功能和黑暗面，文章著重於環保、心理學、人文歷史與公衛議題，考生必須判斷文章的邏輯並運用系統思考能力，才能找到線索而正確作答。

非選題部分則均和時事有關，中譯英考超級颱風的影響及應變措施，老師們認為，學生掌握正確用字可順利得分，第二題的中文敘述較長，了解中英文轉換的規則，才不會「從頭逗點到尾」；作文部分今年是關於排隊現象的說明文，只要經常關注媒體的討論，就會知道台灣人愛排還蠻有名的，系統思考能力可運用在寫作上，除了描述為什麼要排隊，如買限量商品等，還要寫出背後的意義，例如要在臉書上去炫耀、在朋友圈中比較有面子，或連結時下年輕人的想法，就比較容易拿到高分。

老師認為，今年的素養題較多，對考生有挑戰性，五標和去年差不多，考生如有批判力和思考力，今年題目不難，反之較辛苦。