太平輪遇難69年 紀念碑終移出圍牆「見天日」

太平輪遇難家屬在紀念碑前合影。（記者林欣漢攝）

2018-01-27 11:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天是太平輪遇難事件69週年，文化部、基隆市政府與國防部協商，讓軍方圍牆退縮打造紀念公園，是罹難家屬首次能在軍方營區外悼念，不再被圍牆所困，有中國上海的王通一家3代，特地帶著手折紙花及父母年輕時的照片前來追思，家屬代表張昭雄說：「終於完成紀念碑移出營區的心願，家父在天之靈也會看到的！」

1949年1月27日小年夜，太平輪滿載上千名趕回基隆和家人團圓的旅客，卻在上海駛往基隆途中失事，1000餘人死亡。1951年在基隆港邊豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」供人憑弔；當初豎立的「太平輪遇難旅客紀念碑」原本立在沙灘上，碑文面向大海，後來沙灘填海造陸，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內，每年罹難者家屬要憑悼先人，進出須登記身分，中國人士一律禁入，認為十分不便，10多年前開始就有提議遷址的聲音。

去年1月文化部長鄭麗君參加追思活動時，向家屬允諾會讓軍營圍牆退縮，讓遺族可以自由進出追悼，立委蔡適應也邀集國防部、航港局、市政府協調，最後達成國防部釋出土地、市府向地主航港局承租後進場施工口袋公園，花費約300萬元。

今天69週年追悼紀念活動，家屬王通與丈夫、女兒、孫子一家3代，特地從中國飛來追悼，王通孫子將親手折的紙花放在紀念碑前，眾人並將思念逝去親友的心情傾訴在木條上「爸爸我們已成長請安心」、「分離了70年，願能來夢中指引念念」，繫上鐵網，不少人感傷地哽咽、落淚。

張昭雄表示，揭碑的時候，不曉得要悲傷還是高興，每一年來追思先父都很辛苦，要先向軍方登記、隔著圍牆憑悼，非常不方便，但不會改變我們的心意，很高興紀念碑終於移出來，達到心願，「相信家父在天之靈也會看到。」

基隆市長林右昌說，今天公園的成立意義重大深遠，代表對家屬心靈的慰問，也是政府承諾的實現；鄭麗君說，感謝大家合力推動，完成這麼有意義的事，讓太平輪家屬後代得以自由進出紀念碑憑弔，經過綠美化工程後，更彰顯1949年大時代悲歡離合下的太平輪歷史故事。

太平輪遺族家屬將思念逝去親友的心情傾訴在木條上。（記者林欣漢攝）

太平輪遺族家屬將思念逝去親友的心情傾訴在木條上，不少人感傷地哽咽、落淚。（記者林欣漢攝）

太平輪遺族家屬將思念逝去親友的心情傾訴在木條上，繫上鐵網。（記者林欣漢攝）

太平輪遺族家屬將思念逝去親友的心情傾訴在木條上，繫上鐵網，不少人感傷地哽咽、落淚。（記者林欣漢攝）

太平輪遺族家屬將思念逝去親友的心情傾訴在木條上，繫上鐵網，完成了多年來的夢想，有如釋重負之感。（記者林欣漢攝）

家屬代表張昭雄說：「終於完成紀念碑移出營區的心願，家父在天之靈也會看到的！」 （記者林欣漢攝）

中國上海的王通一家三代，特地帶著手折紙花及父母年輕時的照片前來獻花追思。（記者林欣漢攝）

中國上海的王通一家三代，特地帶著手折紙花及父母年輕時的照片前來獻花追思。（記者林欣漢攝）

太平輪遺族家屬在紀念碑前獻花追思。（記者林欣漢攝）