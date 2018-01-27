桃園－安大略325起每日直航 桃市城市外交催生有成

2018-01-27 11:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦去年7月率團訪美，參訪姐妹市加州聖貝納迪諾郡（San Bernadino County）安大略國際機場，並簽署「台美推動機場城市交流聯合聲明」，推動兩機場直航，今天清晨安大略到桃園直航試航班機抵台，鄭文燦接機時表示，安大略國際機場具交通、腹地優勢，距離洛杉磯不到60公里，可分散洛杉磯國際機場負荷，成為旅客前往洛杉磯另一個選擇，預計3月正式直航。

桃園市與聖貝納迪諾郡同樣是機場城市，於去年2月24日締結姊妹城市；安大略到桃園直航試航班機是於今天清晨抵台，聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman也搭乘該班機，Curt Hagman說，洛杉磯國際機場過於擁擠，目前安大略國際機場已經完成通航準備工作，華航也已做好準備，直航後，未來從台灣到洛杉磯可減少1個小時航程時間，未來也可連結國內線，可往返美南、美西、墨西哥等地。

鄭文燦說，安大略國際機場是美國西岸航空貨運的中心，是FedEx、UPS的主要據點，「安大略－桃園」直航消息曝光後獲得熱烈迴響，尤其是東洛杉磯距離安大略國際機場較近，未來包括東洛杉磯居民、觀光客都可以利用該航線，因此該航線非常受到歡迎。

華航董事長何煖軒說，「安大略－桃園」直航班機約花費半年時間規劃，今日試飛的載客率是百分之百，預定3月25日正式直航，當地有非常多的亞裔居民，目前訂位狀況良好，從入關到起飛的時間不到1小時，大幅縮短航程時間。