管中閔獨董爭議 謝金河：抗拒獨董的誘惑真的很難！

2018-01-27 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕台大準校長管中閔日前未在遴選過程揭露其擔任台灣大哥大獨立董事一事，引發外界質疑，財信傳媒董事長謝金河對此表示，沒想到管中閔答應出任台哥大獨董會給自己惹上大麻煩，「要抗拒獨董的誘惑，我只能說很難！」

謝金河今天在臉書表示，他對獨董這個制度設計，背後可能隱藏的漏洞早說破了嘴，「這個制度在前後兩任政府全力推動下，獨董權力無限大，但風險也與日俱增」，因為獨董承擔公司治理的無限責任，一旦公司出事，獨董可能成為五馬分屍的究責對象。

謝金河說，他提醒過很多有志於政治大位的人，「對獨董的誘惑要努力克制」，也說自己曾拒絕過三家公司獨董的邀請，「其中一家公司的董事長眼睛睜大大的簡直不敢置信，在他看來這是天大的禮物，怎麼那麼儍不要？」

謝金河解釋，並非他自命清高，而是媒體人必須超越這個誘惑，特別是社會評價有清望的大位，例如中央研究院院長、大學校長、或重要的政治領導人，「面對獨董誘惑一定更要克制」，就像前閣揆林全選擇東洋製藥，那他日後只要努力賺錢就好，「不能回頭再對政治指指點點，這是分際」。

謝金河直言，自己很喜歡管中閔的幽默、風趣和直率，認為管中閔當選台大校長給台大帶來很大的想像空間，但沒想到管答應出任台哥大獨董會惹來這麼大的麻煩，「要抗拒獨董的誘惑，我只能說很難！」