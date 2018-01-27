申請高教深耕計畫被抹藍綠 台大：不恰當

2018-01-27 00:46

〔中央社〕台大經濟系特聘教授劉錦添等人昨晚聯合發表聲明，台大「計量理論與應用研究中心」整合校內團隊申請教育部「高教深耕研究計畫特色領域研究中心」，卻遭媒體誣以藍綠，極不恰當。

網路媒體新頭殼以標題「高教深耕計畫 管爺、小英姐夫合手要搶2億5000萬」獨家報導指出，台大準校長管中閔以台大計量理論與應用研究中心主任與總統蔡英文的姐夫，同時也是台大經濟系教授劉錦添共同申請高教深耕計畫，規模高達5年新台幣2億5000萬。

劉錦添與台大財務金融系教授王衍智、台大經濟系特聘教授林明仁與台大機械系暨工業工程研究所教授陳達仁在晚間共同發表聲明表示，台大於教育部深耕計畫啟動後，即邀請校內已成型的跨領域團隊召開說明會，鼓勵團隊進行整合，共同申請。並決定以數據導向的社會科學研究所做為整合基礎，共同提出一件申請案。

聲明中也指出，這項計畫整個台大與國內其他學術單位來自人文、社科、管理、工程各學院超過80位研究人員參與，除了總計畫主持人管中閔為中研院院士，子計畫一主持人劉錦添為教育部學術獎得主外，其他子計畫主持人與共同主持人也多為科技部傑出獎、吳大猷獎與中研院年輕學者獎的中生代學者，研究計畫的性質與共同主持人的安排非僅符合教育部要求與學術規範，更是計畫申請常態。

聲明中說明，這項計畫目標是希望能在目前資料科學浪潮下，協助政府與企業做出掌握資訊與證據為基礎的決策。部份媒體將大學校園內不同領域學者整合為學校爭取研究資源的學術活動誣以藍綠，胡亂援引牽連，不謹自失專業倫理，羞辱抹煞學界努力，更極不恰當。