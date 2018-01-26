又有2隻軟腳送醫 瀕危黑面琵鷺陷危機

台南今天又傳出有2隻黑琵體弱軟腳送醫，累計已多達6隻送醫，讓鳥友憂心忡忡。（陳培中提供）

2018-01-26 23:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市野鳥學會於上週執行全球黑面琵鷺普查，發現1隻黑琵「軟腳」落難，送慈愛動物醫院救治。今天（26日）又有2隻因體弱軟腳送醫，累計這1個月來已多達6隻送醫，鳥友憂心忡忡，疑似體弱軟腳送醫的情況如果繼續發生，對瀕危的黑面琵鷺將是一大危機。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長、慈愛負責人陳培中表示，今天送來的這2隻黑琵，並沒有受傷，只是比較虛弱，已先幫忙打點滴並作保溫處理。今年黑琵度冬季，慈愛已先後已救治了6隻黑琵。

他說，根據他多次救治黑琵的經驗，這幾隻軟腳沒力的黑琵，都沒有罹患疾病，台南市動保處也有執行採樣，但也沒有感染禽流感，他懷疑是否棲地環境惡化所致，但目前沒有確切證據。

台南鳥會總幹事郭東輝表示，這2隻軟腳的黑琵都是成鳥，今天在四草野保區西側被發現，所幸這次只是體弱，並沒有受傷。其原因仍不明，但懷疑可能是棲地惡化，造成食源不足所致。

郭東輝說，目前四草野保區現在有的區域都乾涸沒水，黑琵的魚類食源自然就減少，這幾天將會加強巡守、留意。

台南鳥會理事長潘致遠也表示，冬天對野鳥是個大考驗，氣候、食物、棲地都是影響很大的因素，請鳥友近期在野外看鳥時，多幫忙注意一下野鳥的狀況，尤其對保育類，數量瀕危的黑琵等野鳥，少個幾隻對族群都是明顯的減損。