超級迷鳥白眼潛鴨現蹤 台灣南北出現3隻

鳥友林文崇近距離拍到白眼潛鴨展翅美姿，幾乎快爆框。（林文崇提供）

2018-01-26 23:43

〔記者蔡文居／台南報導〕一對屬於迷鳥的白眼潛鴨，最近現蹤嘉義鰲鼓，引起鳥友瘋狂。台南鳥會資深鳥友林文崇今天透露，白眼潛鴨分布於歐、亞等地區，在台灣屬於迷鳥，平時難得一見，今年台灣一下出現3隻，目前1隻在桃、竹地區，另2隻一對則出現在嘉義鰲鼓。

林文崇於上週六花了一整天時間守候，終於在僅約50公尺的近距離拍到白眼潛鴨展翅美姿，幾乎快爆框，也羡煞不少鳥友。

林文崇說，白眼潛鴨在台灣並非每年都看得到，過去他在屏東林邊、台南官田、七股都有記錄過。他當天從早上一直到待到傍晚，這對白眼潛鴨就一直在鰲鼓濕地的一處草澤地休息，早上10點多有下水游幾分鐘，然後拍個翅後又回到原來的位置，估計活動範圍沒有超過2米。

台南鳥會理事長潘致遠說，白眼潛鴨和青頭潛鴨經常和其他的潛鴨出現在同樣的棲地，例如出現鳳頭潛鴨群裡的地方，往往要一隻一隻仔細看潛鴨，才能找出白眼潛鴨。

根據台灣生物多樣性入口網的記載，白眼潛鴨主要於東歐至中國新疆、內蒙一帶繁殖，冬季遷移至南歐、北非、中東、南亞，小部分出現在東南亞及中國長江中、上游，中國東南沿海及日本都有若干的迷鳥紀錄。台灣偶爾出現於海岸或河口濕地。